Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarına ilişkin detaylar paylaştı.

Buna göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 11 kilo 100 gram skunk maddesi, 1.372 captagon hap, bir miktar bonzai ve metamfetamin, ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonlarda 6 şüpheli, ekiplerce gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5zanlı, sevk edildikleri mahkemelerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak : PHA