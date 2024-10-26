Bunlar da ilginizi çekebilir

Alınan bilgiye göre, Abdulkadir Vefa idaresindeki 27 ABD 723 plakalı kamyonet, Şanlıurfa-Mardin kara yolunun 10. kilometresinde iddiaya göre ters yönden gelen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 NR 275 plakalı pamuk tır ile kafa kafaya çarpıştı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.adiyamanlilar.net dışındaki bir siteye yönlendiriyor.