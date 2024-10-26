Alınan bilgiye göre, Abdulkadir Vefa idaresindeki 27 ABD 723 plakalı kamyonet, Şanlıurfa-Mardin kara yolunun 10. kilometresinde iddiaya göre ters yönden gelen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 NR 275 plakalı pamuk tır ile kafa kafaya çarpıştı.
Kazada kamyonet sürücüsü Vefa, olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza nedeniyle kara yolunun Şanlıurfa yönü yaklaşık 2 saat ulaşıma kapandı
Vefa’nın cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından Şanlıurfa Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak : PHA
Kaynak: rss