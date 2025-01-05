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Jandarma ekipleri, köyde yürüttükleri soruşturma kapsamında Altundağ'ın vurulmasıyla ilgili B.A'yı gözaltına aldı.

Şanlıurfa Adlı Tıp Kurumu morguna gönderilen Altundağ'ın cenazesi, buradaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilecek.

Altundağ, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan Altundağ, 112 Acil Servis ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Altundağ, buradaki ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Karaköprü ilçesi kırsal Özgedik Mahallesinde yaşayan 18 yaşındaki Abdullah Altundağ, bilinmeyen bir nedenle kalaşnikof tüfekle vuruldu.

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