Alınan bilgiye göre, Karaköprü ilçesi kırsal Özgedik Mahallesinde yaşayan 18 yaşındaki Abdullah Altundağ, bilinmeyen bir nedenle kalaşnikof tüfekle vuruldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Altundağ, 112 Acil Servis ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Altundağ, buradaki ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Altundağ, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Şanlıurfa Adlı Tıp Kurumu morguna gönderilen Altundağ'ın cenazesi, buradaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilecek.
Jandarma ekipleri, köyde yürüttükleri soruşturma kapsamında Altundağ'ın vurulmasıyla ilgili B.A'yı gözaltına aldı.
Kaynak : PHA