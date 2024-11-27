Alınan bilgiye göre, Haliliye ilçesi Açıksu Kavşağı yakınlarında polis ekipleri, yaptıkları denetimler kapsamında motosikletli 28 yaşındaki İbrahim Halil A’yı durdurdu.

Ekiplerce yapılan incelemede, İbrahim Halil A’nın ehliyetinin bulunmadığı tespit edildi.

Şahsa ceza uygulanacağı sırada sinirlerine hakim olamayan şahıs ile polisler arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında sinirlenen İbrahim Halil A, motosikletini ateşe verdi. Şahıs bir süre sonra elbiselerini tutuşturarak kendini de ateşe verdi.

Bunun üzerine şahsı yere yatıran polisler, şahsın yanan kıyafetlerini söndürerek, alevlerin yayılmasını engelledi.

Şahsın motosikleti ise yanarak kullanılamaz hale geldi.

İbrahim Halil A’nın polis ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak : PHA