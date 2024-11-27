Alınan bilgiye göre, Viranşehir ilçesine bağlı Karatepe Mahallesi yolu üzerinde seyir halinde olan Suriyeli Ahmed Elali yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, karanlıkta fark edemediği yol kenarına bırakılan jeneratöre çarpmamak için manevra yaptı.

Motosiklet, bu sarıda karşı yönden gelen sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen kamyonetle kafa kafaya çarpıştı.

Feci kazada, motosiklet sürücüsü 21 yaşındaki Ahmed Elali ve yanındaki 17 yaşındaki Hani El Nayip yaralandı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Hani El Nayip, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Diğer yaralının ise durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

Kaynak : PHA