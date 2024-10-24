Alınan bilgiye göre, kaza, Karaköprü ilçesine bağlı Mehmetçik mahallesinde meydana geldi. 27 ALZ 245 plakalı otomobil ile motosikletli Yunus ekibi çarpıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi.
Kaza sonucu motosikletten savrulan 2 polis hafif şekilde yaralandı.
Kısa süre içerisinde olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı polisleri Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Yunus Polislerinin kaza yaptığını duyan meslektaşları hastaneye akın etti.
Yaralı polislerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak : PHA
Kaynak: rss