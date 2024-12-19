Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığı tarafından terör örgütü PKK/YPG’nin faaliyetlerinin önlenmesi ve örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Yapılan çalışmalar sonucunda, 2018 yılında yurt içerisinde terör örgütüne katılan, 2019 yılında Türkiye üzerinden Suriye/Kamışlı’daki örgütün kırsal kadrosuna geçen ve daha sonra sorumlu düzeyde görevlendirilen, örgütün sözde takım komutanlarından olan Suriye Haseke ve Kamışlı’da PKK adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen, 2021 yılında Suriye Ayn El Arap bölgesine sorumlu düzeyde gönderilerek yeraltında PKK’lı teröristlerin eğitim faaliyetlerini yürüten M.A. isimli terörist ekiplerce ikna edildi.

Örgüt üyesi terörist, örgütten kaçarak Suriye sınırında güvenlik güçlerine teslim oldu.

Gözaltına alınan terörist, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.



Kaynak : PHA