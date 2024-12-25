Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde merkez Karaköprü İlçesi Çankaya Mahallesi Balıkayağı Kavşağında yolun karşısına geçmeye çalışan Yunus Toprak’a sürücüsünün ismi ve plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil çarptı.

Çapmanın şiddetiyle metrelerce savrulan Toprak, yere düştü.

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, Toprak’ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olay yerindeki incelemelerin ardından Toprak’ın cenazesi, Şanlıurfa Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Aracıyla olay yerinden kaçan sürücüsün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak : PHA