Bunlar da ilginizi çekebilir

Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum.”

Çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yapmak suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Terör örgütüne finans sağlamak ve

Terör örgütüne yardım ve yataklık etmek,

Terör örgütüne üye olmak,

Adana, Antalya, Aydın, Burdur, Bursa, Bolu, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kırklareli, Kırıkkale, Kırşehir, Mersin, İstanbul, İzmir, Samsun, Şanlıurfa, Trabzon ve Yozgat Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda; İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

Toplumsal dayanışmamız ve ortak değerlerimiz, terörün yayılmasını önlemede en etkili savunma mekanizmalarından biridir. Terörü ülkemizden top yekün bir mücadeleyle söküp atmaya kararlıyız.

Şüphelilerden 43’ü tutuklandı, 24’ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

.22 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik son 3 hafta içinde Jandarma tarafından düzenlenen "GÜRZ-31-32-33" operasyonlarında: 182 şüpheli Terör Örgütü Mensubu yakalandı.

Yerlikaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.adiyamanlilar.net dışındaki bir siteye yönlendiriyor.