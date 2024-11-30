Alınan bilgiye göre, kavga Birecik ilçesine bağlı Meydan Mahallesi’nde meydana geldi.
Okulda tartışan husumetli öğrenciler, ilçe merkezindeki Selami Güneş Parkı’nda karşı karşıya geldi. Kısa süreli tartışma sonrası başlayan kavgada, öğrenciler tekme tokat birbirine girdi. Birbirlerine saldıran öğrencilerin kavgasına bazı veliler de dahil oldu.
Parktan caddeye taşan kavgada silahların da kullanılması sonucu 2 kişi yaralandı.
Polis ekiplerinin müdahalesiyle son bulan kavganın ardından yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri daha sonra kavgaya karışanları tespit etmek için çalışma başlattı.
Kaynak : PHA
Kaynak: rss