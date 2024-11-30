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Polis ekipleri daha sonra kavgaya karışanları tespit etmek için çalışma başlattı.

Parktan caddeye taşan kavgada silahların da kullanılması sonucu 2 kişi yaralandı.

Okulda tartışan husumetli öğrenciler, ilçe merkezindeki Selami Güneş Parkı’nda karşı karşıya geldi. Kısa süreli tartışma sonrası başlayan kavgada, öğrenciler tekme tokat birbirine girdi. Birbirlerine saldıran öğrencilerin kavgasına bazı veliler de dahil oldu.

Alınan bilgiye göre, kavga Birecik ilçesine bağlı Meydan Mahallesi’nde meydana geldi.

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