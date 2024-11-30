Bereket, Adıyaman’ın birlik ve beraberlik içinde büyük bir dayanışma sergilediğini belirterek, hemşehrilerine büyük bir çağrıda bulundu.

“Adıyaman Tek Ses, Tek Yürek Oldu”

Bereket, toplantı çıkışında yaptığı konuşmada, “Bugün Adıyaman için önemli bir gün. Hep birlikte tek ses, tek yürek olduk ve mücbir sebep halinin uzatılması ya da borçların terkin edilmesi talebinde bulunduk. Bu birliktelik Adıyaman için çok güzel bir örnek teşkil ediyor. Bundan sonra Adıyaman ile ilgili tüm önemli konularda aynı şekilde bir arada olmalıyız” dedi.

“Şehir Büyük Bir Yıkım Geçirdi”

Adıyaman'ın büyük bir yıkım yaşadığını hatırlatan Bereket, “Depremin ardından şehrin ciddi bir sıkıntı içinde olduğunu hepimiz biliyoruz ve bu sıkıntılar hala devam ediyor. Sadece iş dünyası değil, tüm vatandaşlarımız bu durumdan etkileniyor. Bu nedenle mücbir sebep halinin uzatılmasına yönelik taleplerimiz çok önemli” diye konuştu.

Sigorta ve Vergilerin Sıfırlanması Talebi

Bereket, mücbir sebep kapsamında yapılan ertelemelerin yeterli olmadığını belirterek, şunları söyledi: “Üç ayda bir mücbir sebep halini ertelemenin doğru bir yaklaşım olmadığını düşünüyorum. Bu konuda artık net bir adım atılmalı. Şehri yerle bir eden bir deprem sürecinden sonra ticaret durmuş durumda. Bu şartlarda, sigorta ve vergilerin tamamen silinmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hâlâ bir iş yeri teslim edilmiş değil. Bir konteynerde iş yeri teslimi yapılıyorsa, bu kabul edilemez. 2023 yılında yaşanan deprem ve sonrasındaki bir yıl boyunca sigorta ve vergilerin bir kez tamamen sıfırlanması gerekiyor” şeklinde konuştu.

“Bir An Önce Çözüme Kavuşturulmalı”

Son olarak Bereket, çözüm için bir an önce adım atılması gerektiğini belirterek, “İş dünyası ve vatandaşlarımız bu belirsizlik içinde zorlanıyor. Hep birlikte bu süreci atlatabilmek için, en kısa sürede çözüme kavuşturulması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

Kaynak : PHA