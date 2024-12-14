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Yaralanan Hasan Eşkil ve İbrahim Eşkil, sağlık ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ekipler, yaptıkları incelemede, motosiklet sürücüsü Mehmet Karademir’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Karademir'in (23) kullandığı 34 CEL 473 plakalı motosiklet, Suruç-Birecik kara yolunun 11 Nisan Mahallesi yakınlarında Hasan Eşkil (23) idaresindeki 63 AEF 128 otomobille çarpıştı.

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