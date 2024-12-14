Alınan bilgiye göre, Mehmet Karademir'in (23) kullandığı 34 CEL 473 plakalı motosiklet, Suruç-Birecik kara yolunun 11 Nisan Mahallesi yakınlarında Hasan Eşkil (23) idaresindeki 63 AEF 128 otomobille çarpıştı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yaptıkları incelemede, motosiklet sürücüsü Mehmet Karademir’in hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan Hasan Eşkil ve İbrahim Eşkil, sağlık ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak : PHA
Kaynak: rss