Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik il merkezi, Suruç, Karaköprü ve Akçakale ilçelerinde bazı adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Ekiplerce adreslerde yapılan aramalarda, 15 kilo 500 gram skunk, 3 kilo 897 gram kubar esrar, 827 gram bonzai, 484 gram toz esrar, 406 gram kenevir tohumu, 25 kök kubar esrar, 18 hint keneviri ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyet ve jandarma komutanlığına götürüldü.

Kaynak : PHA