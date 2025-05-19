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Yetkililer, vatandaşların kaçakçılıkla ilgili ihbarlarını jandarma birimlerine iletmeleri konusunda hassasiyet göstermelerinin önemine dikkat çekti.

Jandarma ekipleri, kaçakçılıkla mücadelede kararlılıkla çalışmalarını sürdüreceklerini ifade ederken, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.

Operasyonlarda, 202 gümrük kaçağı puro, 3 bin 662 gümrük kaçağı sigara ve 25 bin 600 kg gümrük kaçağı çay tespit edilerek el konuldu. Yetkililer, kaçak ürünlerin piyasaya sürülmesini engellemek amacıyla titiz bir çalışma yürüttüklerini belirtti.

Birecik ve Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlıkları, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri ve hassas burunlu köpeklerin katıldığı operasyonlarda, büyük miktarda kaçak ürün ele geçirildi.

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