5 Ekim 2024 tarihinde Kahta Devlet Hastanesi ışıklarında meydana geldiği ifade edilen kazada, kırmızı ışıkta bekleyen Mahmut Mutlu’nun aracına, Kahta Belediyesi’ne ait bir çöp kamyonunun çarptığı iddia edildi. Kazada can kaybı yaşanmazken, Mutlu’nun aracında maddi hasar oluştuğu bildirildi.

“Şikayetçi olma, masrafını karşılarız” denildi, iddiaya göre söz tutulmadı

Kazanın ardından bazı belediye yetkililerinin kendisine, "Şikayetçi olma, masrafı karşılayacağız" şeklinde söz verdiğini belirten Mahmut Mutlu, “O günden bu yana defalarca belediyeye gittim. Her seferinde oyalandım. Sonunda Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç ile görüşme fırsatı buldum. Ancak Başkan bana 'Bu masrafı karşılayamayız, aracını kendin yaptır' dedi” iddiasında bulundu.

“Yasal süreç başlatacağım”

Mağduriyetinin giderilmediğini vurgulayan Mahmut Mutlu, belediye ile tüm iyi niyetli girişimlerinin sonuçsuz kaldığını, bu nedenle yasal haklarını aramak için adli makamlara başvuracağını belirtti.

Mutlu, “Ben sadece hakkımı istiyorum. Kendi hatam olmayan bir kazada hem araçtan oldum hem de muhatap bulamıyorum. Artık savcılığa suç duyurusunda bulunacağım. Hukuki süreci başlatıyorum” dedi.

Konuyla ilgili Kahta Belediyesi yetkililerinden ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak : PHA