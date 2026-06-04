Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde gerçekleştirilen denetim ve operasyonlarda binlerce kaçak sigara ile elektronik sigara ele geçirildi, 20 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

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Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tütün ve alkol kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Viranşehir ilçesinde çalışma yaptı. 28 Mayıs-3 Haziran 2026 tarihleri arasında jandarma ekiplerince gerçekleştirilen denetim ve operasyonlarda 3 bin 830 adet gümrük kaçağı sigara, 69 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ve 16 kilogram gümrük kaçağı çay ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında 20 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA