Alınan bilgiye göre, Birecik ilçesi kırsal İnnaplı Mahallesinde yaşayan Samet Ateş isimli genç, gece geç saatlerde komşusunun bahçesinde pompalı tüfekle vurulmuş halde bulundu.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede Ateş'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Ateş'in cenazesi, olay yerindeki ilk incelemenin ardından Birecik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
jandarma ekipleri, olayın intihar veya cinayet olma ihtimalini araştırıyor.
Kaynak : PHA
Kaynak: rss