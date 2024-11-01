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jandarma ekipleri, olayın intihar veya cinayet olma ihtimalini araştırıyor.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede Ateş'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Alınan bilgiye göre, Birecik ilçesi kırsal İnnaplı Mahallesinde yaşayan Samet Ateş isimli genç, gece geç saatlerde komşusunun bahçesinde pompalı tüfekle vurulmuş halde bulundu.

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