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Kazayla ilgili servis sürücüsü gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Cenaze morgdaki işlemlerin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Yaşanan feci olay, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan küçük çocuk doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Çocuğun üzerinden geçtiğini fark eden sürücü, çocuğun bulunduğu bölgeye koşarak çocuğu hastaneye kaldırdı.

Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen servis minibüsü, sokakta koşarak karşıya geçmeye çalışan 4 yaşındaki Onur Şeren’e çarptı.

Alınan bilgiye göre, feci kaza ilçe merkezindeki Atatürk Mahallesinde yaşandı.

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