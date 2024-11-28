Alınan bilgiye göre, feci kaza ilçe merkezindeki Atatürk Mahallesinde yaşandı.
Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen servis minibüsü, sokakta koşarak karşıya geçmeye çalışan 4 yaşındaki Onur Şeren’e çarptı.
Minibüsün altında kalan küçük çocuk, ağır yaralandı.
Çocuğun üzerinden geçtiğini fark eden sürücü, çocuğun bulunduğu bölgeye koşarak çocuğu hastaneye kaldırdı.
Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan küçük çocuk doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Cenaze morgdaki işlemlerin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Yaşanan feci olay, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Kazayla ilgili servis sürücüsü gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak : PHA