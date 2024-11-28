Alınan bilgiye göre, kentte yaşanan otomobil hırsızlıkları üzerine İl Emniyet Müdürlüğümüz Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Eyyübiye ve Siverek’te meydana gelen oto hırsızlığı suçlarının faillerinin bulunması için yapılan çalışmalarda her iki olayı da aynı 3 şüpheli şahsın gerçekleştirdiği yapılan kamera incelemelerinden tespit edildi.

Şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlarda 2 şüpheli şahıs Eyyübiye ilçesinde diğer şüpheli ise başkasına ait kimlik bilgilerini kullanarak Adana’ya kaçmaya çalıştığı sırada yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2’si tutuklandı, diğer şüpheli ise adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.

Kaynak : PHA