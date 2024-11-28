Kış mevsiminde en temel konulardan biri olan hastalanmanın önüne geçmek olduğunu ve bu dönemde giyim, kuşam ile sağlıklı beslenme konularına dikkat edilmesi gerektiğinin belirten Pediatri Anabilim Başkanı Prof.Dr. Çapan Konca,"Havalar soğudu, iklim şartları değişiyor. Gün içinde değişimler çok fazla olduğu için bu kapsamda ailelerin dikkatli olması gereken bir takım konular var. En temel konu giyim, kuşam, havanın sıcaklığına göre uygun kıyafetler giymemiz lazım. En önemlisi de bizlerin hastalanmamasıdır. Hasta olmamak için ikinci temel hususumuz sağlıklı beslenme, dengeli ve dikkatli beslenme, iyi uyku almaktır. Bunlar olmazsa olmazlarımızdır. Bunları yaparsak kolay kolay rahatsızlanmayız. Olurda hastalanırsanız o zaman en kısa sürede bir hekime gitmemiz gerekiyor."dedi.

"Hekimlere giderken sıralamaya dikkat etmek lazım"

Basit bir hastalıkla kalabalık ortama götürülen çocuğun yeni bir hastalığa yakalanma riskinin daha fazla olduğunu ifade eden Prof.Dr. Çapan Konca, birinci basamak hastaların birinci basamak merkezlerine, ikinci basamak hastaların ikinci basamak hastanelere gitmelerinin daha doğru olacağını söyledi.

Antibiyotikten uzak durmak gerektiğini hatırlatan Prof.Dr. Çapan Konca, konuşmasını devamını şöyle sürdürdü:

"Bilinçli ilaç tüketmek gerekiyor, antibiyotikten uzak durmak gerekiyor. Kendimizce, kendi kafamızdan, kendi gönlümüzce evdeki ilaçları kullanmamız doğru olmaz. Hastaları bekletmemizde doğru olmaz. Tabi bu konuda mevsimsel hastalıklar tabi biliyorsunuz basit hastalıklar. Bizler acısından üst solunum dediğimiz hastalık kodları bu hastalıkların büyük kısmı sağlık ocağı düzeyinde, aile hekimi düzeyinde toparlayabilecek hastalıklar bunu bilmek lazım. Hekimlere giderken sıralamaya dikkat etmek gerekiyor. Hastalığımızın durumuna göre uygun, ilgili hastaneye gitmemiz lazım. Eğer buna uymazsak gereksiz yığılmalara yol açacaktır. Gereksiz yığılmalar gereksiz hasta kuyrukları demektir. Basit bir hastalıkla giden bir çocuk kalabalık ortamda yeni bir hastalık kapabilir. Ve olay istenmeyen noktaya gelebilir."



Kaynak : PHA