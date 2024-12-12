Popülasyonu düşme eğiliminde olan Çizgili sırtlan, Türkiye’de özellikle Güney Doğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde ayrıca Marmara ve İç Anadolu bölgelerinin belirli yerlerinde de görülüyor.

Nesli tükenme tehlikesi altında bulunduğu için koruma altında tutulan ve öldürülmesi yasak olan çizgili sırtlanlar, son yıllarda Şanlıurfa kırsalında daha fazla görülüyor.

Son olarak Bozova ilçesinde drone kameraya yansıyan görüntüde bir çizgili sırtlan ailesi görüldü.

3 bireyli çizgili sırtlan sürüsü, drone kameranın sesinden korkarak yuvaya kaçtı.

Kaynak : PHA