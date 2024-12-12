Tırların uğurlanması için düzenlenen törende konuşan İHH İnsani Yardım Vakfı Şanlıurfa Şube Başkanı Behçet Atilla, Suriye'nin yeni bir başlangıç yapacağını ve İHH olarak yardım faaliyetlerine devam edeceklerini belirtti.

Suriye’nın kırsal bölgeleri başta olmak üzere bir çok bölgede yardımlara ihtiyaç olduğunu ifad eden Atila, "Halep, Hama, Humus ve Şam gibi kentlerde insani yardım ihtiyacı çok fazla bulunuyor. Henüz orada sistem oturmadığı için bizde 5 tır insani yardım göndermek için bir çalışma yaptık. Tırlarımız şuanda doldu” dedi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar da uğurlama törenine katılarak, yardımların tırlara yüklenmesine destek verdi.

Kaynak : PHA