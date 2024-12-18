Alınan bilgiye göre, olay, akşam saatlerinde Haliliye ilçesinde meydana geldi.

Henüz bilinmeyen bir nedenle bir şahıs ile karşısındaki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Yol ortasında yalnız olan şahıs diğer gruptakilerin tekme ve tokatlı saldırısı sonucu dövüldü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Darp edilen kişi, hastaneye kaldırıldı. Polis kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yaşanan darp anları çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak : PHA