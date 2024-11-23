Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa'da bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır'ın konvoyunda bulunan Tarık Kızılay yönetimindeki 34 DJP 778 plakalı otomobil, havaalanına seyir halinde iken Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolu Kabahaydar Kavşağı’nda İbrahim Halil Altun idaresindeki 63 AAE 452 plakalı başka bir otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibe sevk edildi.

Feci kazada polis memurları Serdar Çoban, Tarık Kızılay, Cebrail Balcı, AK Parti İl Başkanlığı Fotoğrafçısı Mehmet Cevher Doğan, İbrahim Halil Altun ve Milli Yol Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet Kolkara yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Milli Yol Partisi İl Başkanı Kolkara ve İbrahim Halil Altun, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, kaza bölgesine giderek incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak : PHA