Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde huzur ve güven ortamının devamlılığı, asayişe müessir olayların önlenmesi, suç ve suçluların tespiti ve yakalanmasına yönelik uygulama gerçekleştirdi.

Kentin farklı noktalarında yapılan uygulamada, 16 bin 674 şahıs, 3 bin 162 araç, 285 motosiklet ile 34 umuma açık işyeri, park ve bahçe incelendi.

Yapılan GBT sorgulamalarında çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 16 şahıs gözaltına alındı.Şahıslar işlemleri için emniyete götürüldü.

Yapılan aramalarda ise 41,41 gram uyuşturucu ve 16 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca ve 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Trafik yönünden 98 araca ceza uygulandı.

Kaynak : PHA