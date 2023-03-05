Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bulunan ağır hasarlı olan CHP İl Başkanlığı'nın bulunduğu 6 katlı bina çöktü.

Enkazda arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ve yaralı kişilerin çıkarıldığı kaydedildi.

Haberi, Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü Basın İletişim ve Tanıtım Koordinatörü Ahmet Zeki Güler, sosyal medya hesabından paylaştı.

Bölgeye çok sayıda AFAD, İtfaiye, UMKE, Sağlık ekipleri ile güvenlik güçlerinin sevk edildiği bildirildi.

Bu arada Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada da, "Haliliye'nin Atatürk Caddesi üzerindeki ağır hasarlı bina yıkılmıştır. Her ihtimale karşı enkaz altında arama kurtarma çalışmalarımıza hızla başlanmış olup tüm ekiplerimiz olay yerindedir" denildi.

https://twitter.com/UrfaValiligi/status/1632370799179882496