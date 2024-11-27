Bunlar da ilginizi çekebilir

Ele geçirilen elektronik sigaralarının piyasa değerinin 425 bin lira olduğu bildirildi.

Ekiplerce araçta yapılan aramada, bagaj kısmında ve içerisindeki ses sistemine gizlenmiş halde 500 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında lüks bir otomobili durdurdu.

Şanlıurfa’da polis ekiplerince yapılan operasyonda 425 bin lira değerinde 500 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.adiyamanlilar.net dışındaki bir siteye yönlendiriyor.