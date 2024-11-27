Şanlıurfa’da polis ekiplerince yapılan operasyonda 425 bin lira değerinde 500 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında lüks bir otomobili durdurdu.
Ekiplerce araçta yapılan aramada, bagaj kısmında ve içerisindeki ses sistemine gizlenmiş halde 500 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.
Araç sürücüsü, ekiplerce gözaltına alındı.
Ele geçirilen elektronik sigaralarının piyasa değerinin 425 bin lira olduğu bildirildi.
Kaynak : PHA
Kaynak: rss