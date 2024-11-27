Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlükleri ve Şanlıurfa MİT Başkanlığı tarafından Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı koordinesinde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünü yönelik çalışma yapıldı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda Şanlıurfa merkezli Mardin, Hatay, Gaziantep, Batman ve Adana’da bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüphelinin de yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital doküman ele geçirildi.

Kaynak : PHA