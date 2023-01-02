Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına ve kullananlara yönelik operasyon düzenlendi. Polis ekipleri tarafından 2 farklı araçta yapılan aramada 91 kilogram 550 gram uyuşturucu ele geçirilirken “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Nakletmek” suçundan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da 91 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
ŞANLIURFA (PHA) - Şanlıurfa'da, polis ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 91 kilogram 500 gram uyuşturucu ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı.
adıyamanlılar net
02 Ocak 2023 Pazartesi 15:45
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