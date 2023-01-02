Şanlıurfa'da 91 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına ve kullananlara yönelik operasyon düzenlendi. Polis ekipleri tarafından 2 farklı araçta yapılan aramada 91 kilogram 550 gram uyuşturucu ele geçirilirken “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Nakletmek” suçundan 2 şüpheli gözaltına alındı.