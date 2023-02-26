Şanlıurfa’da depremin ardından arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün talimatları doğrultusunda Adıyaman’a giden Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri belediyeye ait iş makinalarıyla bir yandan yüksek kesimlerdeki köy yollarını kardan arındırırken diğer yandan yardımların kolay ulaşmasını temin ediyor.

Adıyaman’da belirlenen alanlara depremzedeler için konteyner kentler ve çadır kentler kurulmaya devam ediliyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekipleri de kendi ekip ve ekipmanlarıyla yetkililer tarafından konteyner kent alanı olarak belirlenen alanların saha zeminlerini hazır hale getiriliyor.

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesindeki konteyner kent alanında zemin düzeltme ve eşitleme ve yerleşim yerine uygun hale getirme çalışmalarını gerçekleştiren Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri bölgedeki çalışmalarını titizlikle sürdürerek vatandaşlar için konteyner kentlerin bir an önce belirlenen alana yerleştirilebilmesi için var gücüyle çalışıyor.