Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, kemik iliği naklinin, birçok kan hastalığının tedavisi için başvurulan etkili yöntem ve hastalar için umut ışığı olduğunu belirterek, “Kemik iliği nakli ile sağlıksız kan hücrelerinin yerini sağlıklı kan hücreleri alarak sağlıklı eritrosit, lökosit ve trombositleri üremesini sağlayabilmektedir” dedi.

Kemiklerin içinde saklı bulunan süngerimsi doku olan kemik iliğinin, kök hücre yönünden zengin olmasından dolayı önemli kaynak olduğunu kaydeden Prof. Dr. Yılmaz, “Kemik iliği içindeki kök hücreler fazla sayıda kan yapıcı kök hücre oluşturabilmek için büyüyerek akyuvarlar (beyaz kan hücreleri), alyuvarlar (kırmızı kan hücreleri) ve trombositlere bölünürler ve bunların her biri insan vücudunda önemli rol oynayan özelliğe sahiptir” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Yılmaz, sağlıklı kemik iliği ve kan hücrelerinin varlığının yaşam için önemli olduğuna dikkat çekerek, “Bazı hastalıklar kemik iliğini etkileyerek yeterli fonksiyon görmemesine neden olabilmektedir. Bu durumlarda kemik iliği nakli tedavi seçeneği olabilmektedir” diye konuştu.

Kemik iliği naklinin sağlıklı vericiden kan yapıcı kök hücrelerin alınarak damar yolu ile hastaya verilmesi işlemi olduğunu açıklayan Prof. Dr. Yılmaz, şöyle devam etti:

“Günümüzde kemik iliği nakli özellikle akut lösemi, lenfoma, aplastik anemi, multiple myeloma, talassemi, orak hücreli anemi ve bazı kalıtsal kan hastalıklarının tedavisi için kullanılmaktadır. Kemik iliği nakli yapılan hastalıklardan değişik oranlarda tedavi yanıtları alınmaktadır.

Bir bağışçının, bir hasta için uygun olup olmadığının belirlenmesi, HLA doku tiplerinin eşleşmesi ile olur. Bağışçı ve hastanın HLA sonuçlarının yüksek oranda eşleşmesi, en iyi nakil sonucunun alınmasını da sağlar.”

Son yıllarda tüm dünyada yapılan kemik iliği nakil sayılarında belirgin artış olduğunun altını çizen Prof. Dr. Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

“Genel eğilim ile uyumlu olarak Türkiye’de de kemik iliği nakillerinde özellikle son 15 yılda belirgin artış gözlenmektedir. SANKO Üniversitesi Hastanesi Yetişkin Kemik İliği Nakil Birimi olarak hedefimiz, bölgede nakil merkezi olabilmektir. Bölgemize ve bölgemize yakın ülkelere hizmet sunmayı amaçlamaktayız. Bunun için yeterli alt yapı, personel, teknik ve idari desteğimiz bulunmaktadır.”



Kaynak : PHA