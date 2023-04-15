Bugün (15 Nisan Cumartesi) başlayacak kampanya, 16 Nisan Pazar günü sona erecek. Kampanya kapsamında ziyaretçiler, Sanko Park Alışveriş Merkezi’ndeki mağazalardan aynı gün içerisinde yapılacak toplamda bin TL ve üzeri alışverişlerde 100 TL, iki bin TL ve üzeri alışverişlerde 200 TL değerinde Sanko Park Kart kazanacak.

Kampanyadan yararlanmak isteyenler 15-16 Nisan tarihlerinde 10.00-22.00 saatleri arasında katılım gerçekleştirebilecek.

Kampanyaya ilişkin detaylara www.sankopparkkazandiriyor.com adresinden ulaşılabilecek.



Kaynak : PHA