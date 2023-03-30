SANKO Liseleri öğrencilerinden Göksu Eralp, Doğa Erkol ve Ceren Sevimli, öğretmenleri Neriman Ersönmez rehberliğinde “Psikoloji” dalında hazırladıkları “Depresyon Şiddet Seviyesi Belirleme ve Hastalık Takibinde Kullanılabilecek Giyilebilir Cihaz ve Klinisyen Karar Destek Sistemi” projesiyle bölge finallerinde yarışma hakkı elde etti.

Mustafa Ali Şahin, Beyza Nur Ocak ve Naz Fındık, “Teknolojik Tasarım” dalında öğretmenleri Neriman Ersönmez ve İbrahim Kılıç rehberliğinde hazırladıkları “Gözbebeği Hareket Temelli, Düşük Kafa Sendromu Yaşayan Hastaların Hareket Kabiliyetini Artıran Destek Aparatı” projesiyle, Ecrin Yaren Bakır, Naz Taş ve Mehmet Oğuzcan da “Kimya” dalında öğretmenleri Özgül Güner ve Dilşad Ciro rehberliğinde hazırladıkları “Biyoplak Temizlemede İletken Polimer Sentezi ve Ağıç İçi Aparey Tasarımı” projesiyle bölge finallerinde yarışacaklar.

Esma Özmen, Beren Mermer ve Sudenaz Erboğa, “Biyoloji” dalında öğretmenleri Esra Öztürk ve Özgül Güner rehberliğine hazırladıkları “İnsan Kanında ve Anne Sütünde Bulunan Mikroplastik Tespiti Yapan Manyetik Süspansiyon Sentezi” projesiyle, Kayra Köksal ve Furkan Nadir Yıldız da “Teknolojik Tasarım” dalında öğretmeni İbrahim Erdem Bakar rehberliğine hazırladıkları “Tersine Mühendislik Üretim Sürecinde Değerlendirebilecek Alternatif Hammadde Çözümü” projesiyle bölge finallerine katılma başarısı gösterdiler.

Beren Anlaş ve Muhammet Ali Bayındır, “Fizik” dalında öğretmeni İbrahim Erdem Bakar rehberliğine hazırladıkları “Sürdürülebilir Mekansal Çözümler İçin Yüzen Enerji İstasyonları ve Panellerinde Enerji Verimlerinin Artırılması” projesiyle bölge finallerine katılma başarısı elde ederken, Selin Nur Çapkur ve Ayşe Şiveydinli ise “Biyoloji” dalında öğretmenleri İbrahim Erdem Bakar rehberliğine hazırladıkları “Organ Nakli için Organın Taşınması Süresini ve Kalitesini Artıran Yeni Nesil Taşıyıcı” projesiyle okullarını bölge finallerinde temsil edecekler.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, öğrencilerinin rehber öğretmenleri eşliğinde hazırladıkları yedi projeyle Gaziantep’i bölge finallerinde temsil edecek olmasının gururunu yaşadıklarını söyledi.

Asyalı, 3-4 Nisan 2023 tarihlerinde çevrimiçi gerçekleştirilecek TÜBİTAK Bölge Finallerinde öğrencilerine ve öğretmenlerine başarılar diledi.



Kaynak : PHA