SANKO Liseleri öğrencileri, Türkiye 19’unculuğu, 31’inciliği, 43’üncülüğü derecelerinin yanı sıra, Türkiye genelinde ilk 50’de 3, ilk 100’de 5, ilk 250’de 14, ilk 500’de 16, İlk binde 20, ilk 2 binde 33, ilk 3 binde 48, ilk 5 binde 61 ve ilk 10 binde ise 92 derece elde etti.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, Milli Savunma Üniversitesi sınavına 69’u SANKO Okulları’ndan olmak üzere Türkiye genelinde 610 bin 419 öğrencinin katıldığını söyledi.

Asyalı, öğrencilerini başarılarından dolayı kutlayarak, emeği geçen öğretmenlere ve desteklerini esirgemeyen velilere teşekkür etti.



Kaynak : PHA