SANKO Holding, toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST’in dördüncü kez ana paydaşları arasında yer alarak geleceğin teknolojilerini üretecek gençleri desteklemeyi sürdürüyor.

Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması ile toplumda yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve enerji verimliliği kültürü oluşturulması, verimlilik ve çevre konularında farkındalığın artırılarak yenilikçi ve teknolojik fikirlerin geliştirilmesi hedefleniyor.

Yarışmanın amacı; endüstriyel işletmelerin uyguladığı enerji verimli ve çevre duyarlı uygulama projelerini ve teknolojileri ortaya çıkararak bilgi ve tecrübelerin paylaşılmasını sağlamak, genel anlamda endüstriyel alanda enerji verimliliğini artırmaktır.

"Çevre ve enerji teknolojilerine ilgi her geçen yıl artıyor"

SANKO Holding’in yürütücülüğünde düzenlenen Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışmasına ilgi her geçen yıl artarak devam ediyor. ‘Üniversite ve Üzeri Seviyesi’ ve ‘Lise Seviyesi’ kategorilerinde düzenlenecek TEKNOFEST 2023 Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışmasına yurt içi ve yurt dışından 19 bin 485 takım ve 55 bin 625 yarışmacı başvuru yaptı.

SANKO Holding; 2020 yılında Gaziantep’te, 2021 yılında İstanbul’da, 2022’de ise Trabzon ve Samsun’da düzenlenen TEKNOFEST’te Çevre ve Enerji Teknolojileri yarışmalarının yürütücülüğünü üstlenmişti.

TEKNOFEST 2020’de düzenlenen Çevre ve Enerji Teknolojileri yarışmasına 1.468 takım projesiyle başvururken, TEKNOFEST 2021’de 2 bin 462 takım başvuruda bulunmuştu. TEKNOFEST 2022’de ise, 8 bin 778 başvuru yapılmıştı.

TEKNOFEST 2023 kapsamında; SANKO Holding yürütücülüğünde düzenlenecek Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışmaları, 16-19 Mart 2023 tarihleri arasında İzmir’de yapılacak.

"Gençler hayallerini gerçekleştirmek için yarışacak"

Bu yıl da ilkokul seviyesinden ortaokul, lise, üniversite, lisansüstü ve mezun seviyesine kadar nitelikli binlerce genç, hayallerini gerçekleştirmek için birbirinden farklı kategorilerde düzenlenen teknoloji yarışmalarına başvuruda bulundu. İlkokul seviyesi için 8, ortaokul 9, lise 29, lisans ve üzeri için 37, mezun-girişim ve özel sektör katılımcıları için 24 yarışma kategorisinin yer aldığı TEKNOFEST 2023’te Roket, Model Uydu, Ulaşımda Yapay Zeka, Biyoteknoloji İnovasyon, Sanayide Dijital Teknolojiler, Uçan Araba Tasarımı, Eğitim Teknolojileri, Robotaksi Binek Otonom, Tarım Teknolojileri ve Robotik Yarışmaları gibi gençlerin ilgiyle takip ettiği 41 farklı teknoloji yarışması düzenlenecek. 2022 teknoloji yarışmalarından farklı olarak Psikolojide Teknolojik Uygulamalar alanında yapılacak yarışma için ise ilk defa başvuru alındı.

TEKNOFEST kapsamında düzenlenen dünyanın en büyük teknoloji yarışmaları için 13 milyon TL’nin üzerinde ödül, 30 milyon TL’nin üzerinde malzeme desteği verilecek.

Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları olan TEKNOFEST teknoloji yarışmaları 2023’te 41 ana yarışma ile 102 alt kategoride düzenlenecek.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin destekleriyle düzenlenen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali 2023’te İstanbul’da Atatürk Havalimanında düzenlenecek.

Yarışmacılar, doğu ve batının buluşma noktası İstanbul merkezli olarak gerçekleştirilecek teknoloji yarışmalarında kurulacak tematik çadırlarda proje sunumlarını gerçekleştirecekler. Yarışmaların final etapları ise Ankara, İzmir, Aksaray ve Kocaeli’nde gerçekleştirilecek.