Görüşmede, şehrin kalkınması, güvenlik hizmetleri ve kamu yatırımları ele alınırken, özellikle deprem sonrası yürütülen çalışmalar ve afet yönetimi konularında değerlendirmeler yapıldı.

Milletvekili Şan, Bakan Yerlikaya’nın Adıyaman’a gösterdiği yakın ilgi ve destekten dolayı teşekkür ettiğini belirterek, şehrin gelişimi için yürütülen projelerin hız kesmeden devam edeceğini ifade etti.

Adıyaman’ın güvenlik ve sosyal hizmetler alanında daha güçlü bir yapıya kavuşması için çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Bakan Yerlikaya’nın Adıyaman’a yönelik desteklerinin devam edeceği bildirildi.

Kaynak : PHA