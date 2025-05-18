"19 Mayıs, milletimizin onurla yaşama kararlılığının ilanıdır"

Mustafa Alkayış mesajında, 19 Mayıs 1919’un yalnızca bir tarih değil, milletin bağımsızlık ve özgürlük iradesinin bir ilanı olduğunu vurguladı. “19 Mayıs, milletimizin birlik ve beraberlik içerisinde, kendi ülkesinde özgür ve bağımsız olarak, onuruyla yaşama kararlılığının ilan edildiği gündür” ifadelerini kullanan Alkayış, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’da yaktığı istiklal meşalesinin milletin topyekûn desteğiyle zafere ulaştığını hatırlattı.

"Bu mücadele, genç nesillerin omuzlarında geleceğe taşınacaktır"

Alkayış, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Tarihini, kültürünü bilen; kendi milli benliğine sahip çıkan ve bu değerleri gençlerine aktarabilen milletler sonsuza dek yaşama hakkına sahiptir. Bu inançla Samsun’da bağımsızlık mücadelesini başlatan Gazi Mustafa Kemal, Kurtuluş Savaşı’nı fedakâr milletiyle birlikte zafere ulaştırmıştır. Kazanılan bu zaferin sürekli olması, ülkemizin çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşması için bu kutlu günü gençlerimize armağan etmiştir.”

"Gençlere büyük görevler düşüyor"

19 Mayıs’ın sadece tarihi bir dönüm noktası değil, aynı zamanda gençliğe emanet edilen bir irade olduğunu belirten Alkayış, Türkiye'nin Cumhuriyet tarihindeki ikinci yüzyılına işaret ederek, gençliğin bu süreçte belirleyici bir rol oynayacağını söyledi:

“19 Mayıs 1919’da, ‘Tam Bağımsız Türkiye’ olma mücadelesiyle atılan ilk adımlar, bugün Türkiye Yüzyılı vizyonuyla devam etmektedir. Cumhuriyetimizin daha çağdaş, daha akılcı, daha modern bir ülke olması için özellikle gençlerimize büyük görevler düşmektedir. Milli ve manevi değerlerimize bağlı, sorumluluk sahibi bir gençlik, ülkemizi geleceğe taşıyacaktır.”

"Gençliğe duyduğumuz güven tam"

Gençlere duydukları güvenin tam olduğunu belirten Milletvekili Alkayış, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında geleceğimiz olan gençlerimiz, bu asrı Türkiye Yüzyılı yapmak için tüm benlikleriyle çalışacak, ülkemizin her alanda daha da güçlenmesine katkı sunacaktır. Ülke içinde sorunlarını çözmüş, dünyada söz sahibi bir Türkiye idealini birlikte gerçekleştireceğimize inanıyorum. Bu vesileyle, yarının umudu gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyor; sağlık, huzur ve başarılar diliyorum.”

Kaynak : PHA