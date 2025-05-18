“Şampiyonluk Mucizelere Kaldı”

Ali Koç, sezona güçlü bir kadro ve dünya çapında futbol aklıyla başlandığını belirterek, ligin bitimine üç hafta kala şampiyonluk şansının mucizelere kalmasının camiada haklı tepkiye neden olduğunu söyledi. Koç, “İstediğimiz hedefe ulaşamadığımız bu süreçte sorumluluk bize aittir” derken, 2010–2011 sezonundan bu yana yalnızca bir kez şampiyon olunmasının, sorunun sadece isimlerle sınırlı olmadığını gösterdiğini kaydetti.

“İmza Süreci Kulüp Geleneklerine Aykırı”

Camiada başlatılan imza kampanyasıyla kulübün Olağanüstü Genel Kurul’a götürülmeye çalışılmasına dikkat çeken Koç, bunun Fenerbahçe tarihinde bir ilk olduğunu belirtti. “Camiamızın genlerinde ve geleneklerinde olmayan bu yöntem, geri dönülmez tahribatlara neden olabilir” diyen Koç, imza atanlar arasında kulübü için en iyisini düşünen samimi üyeler olduğunu da vurguladı.

Koç, “Öte yandan bu süreci kendi menfaatleri için kullananlar da vardır. Hukukçularımızın verdiği bilgiye göre, yeterli imza toplansa bile sürecin tamamlanması en az 7–8 haftayı bulacak. Bu da yeni sezonun kaderini belirleyecek döneme denk geliyor” dedi.

“Genel Kurul Eylül’de, Net Tarih Fikstür Çekimi Sonrası Belirlenecek”

Yönetim kurulu ile yapılan istişareler sonucunda Olağanüstü Genel Kurul’un Eylül ayında, Mali Genel Kurul ile birlikte yapılacağına karar verdiklerini açıklayan Koç, şöyle devam etti:

“Bu karar, bir inat değil; inanç ve sorumluluktur. Çünkü yıllardır omuzladığımız ekonomik zorluklar ve yaptığımız fedakârlıklar bizi bu noktaya getirdi. Hedefe ulaşmaya bu kadar yaklaşmışken bu emekleri riske atmak ne akılcıdır ne de sorumlulukla bağdaşır.”

Koç, net tarihin Spor Yasası ve kulüp tüzüğüne uygun biçimde yeni sezon fikstür çekimi sonrasında duyurulacağını belirtti.

“İnanç ve Sorumlulukla Yola Devam Edeceğiz”

Ali Koç, kulüp içerisinde istikrarın önemine dikkat çekerken, imza yöntemiyle seçim sürecine gidilmesinin ileride kulübe telafisi mümkün olmayan zararlar vereceği kanaatinde olduğunu yineledi.

“Samimi ve yapıcı eleştirileri her zaman dikkate aldık. Son dönemdeki talepleri de saygıyla karşılıyorum. Ancak bu süreçte Fenerbahçe’yi korumak ve geleceğini düşünmek zorundayız. Bu kararımızın camiamıza hayırlı olmasını diliyorum.”

“Ben Bu Camiaya Yüreğimi Dayadım”

Ali Koç, açıklamasının sonunda tüm Fenerbahçelilere seslenerek şu ifadeleri kullandı:

“Bugün sizlerin vicdanına seslendim. Geçmişiyle gurur duyan, bugünüyle yüzleşen ve yarınına sahip çıkan bir Fenerbahçelilik duygusuyla konuşuyorum. Ben bu camiaya sırtımı değil, yüreğimi dayadım. Ve inşallah Allah’ın izniyle bu yolda, tüm zorluklara, iftiralara, itibar suikastlarına ve haksızlıklara rağmen yürümeye devam edeceğim.”

Kaynak : PHA