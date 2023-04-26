Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yer alan spor kulüpleri ve sporcular, ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarılı sonuçlara imza atmaya devam ediyor.

Avrupa Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stil 130 kiloda Rıza Kayaalp kariyerinin 12’nci Avrupa Şampiyonluğunu kazanırken, grekoromen stil 87 kiloda Ali Cengiz gümüş, yine aynı sıklette 72 kiloda mücadele eden Selçuk Can ise bronz madalya kazandı.

ASKİ Spor Kulübü sporcuları, Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’ndan 2 altın, 2 gümüş ve 4 bronz madalya ile yurda döndü.

MİLLİ GÜREŞÇİLERE BAŞKENT’TE COŞKULU KARŞILAMA

Avrupa Şampiyonası’ndan üstün başarılarla dönen milli güreşçileri Esenboğa Havalimanı’nda kulüp yöneticileri, antrenörleri, çalışma arkadaşları ve vatandaşlar karşıladı.

12 Avrupa Şampiyonluğu bulunan Rus sporcu Aleksandr Karelin’in rekoruna ortak olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren ASKİ Sporlu Milli Güreşçi Rıza Kayaalp, “Büyük bir rekor elde ederek ülkemize başarı kazandırdım. Geçen sene ‘12. Avrupa Şampiyonluğunu kazanıp Aleksandr Karelin’in rekorunu kıracağım’ diye kendime söz vermiştim. Allah’a şükürler olsun ki bu rekoru egale ettik. İnşallah seneye bu zamanlarda rekoru komple kırıp bu rekorun tek sahibi olurum. Bu işi bırakana kadar zirvede olmak için kendime bir söz verdim. Bu hedefler doğrultusunda buraya kadar geldik, üç şampiyona kaldı. Dünya, Avrupa ve Olimpiyatlar… Ondan sonra da inşallah bu işi bırakmak istiyorum. Bizleri her zaman destekleyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’a, Kulüp Başkanımız Yüksel Arslan’a ve Genel Koordinatörümüz Abdullah Çakmar’a da teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Türk güreşinin lokomotifi olmaya devam edeceklerini belirten ASKİ Spor Kulübü Genel Koordinatörü Abdullah Çakmar şu ifadeleri kullandı:

“Hırvatistan’da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Sporlu güreşçilerimiz destan yazdılar. Taha Akgül’ün 10’uncu, Rıza Kayaalp’in de 12’nci şampiyonluğu çok önemliydi. Onların yanında diğer sporcularımız da büyük mücadele verdi. Ankara’da bir proje başlatmıştık 300 çocukla… Şu anda 4 bin 800 çocuğa hizmet veriyoruz. Yeni Tahalar, yeni Rızalar inşallah Ankara Büyükşehir Belediyemize, Başkentimize ve sonra da Türkiye’mize altın madalyalar kazandırıp, inşallah tarihi başarılara imza atacağız. Bizlerden desteğini esirgemeyen Onursal Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’a ve Kulüp Başkanımız Yüksel Arslan’a teşekkür ediyorum.”

Avrupa Şampiyonu olan eşinin mutluluğunu yaşamak için Esenboğa Havalimanı’na gelen Zeynep Yılmaz Kayaalp da duygularını şu şöyle dile getirdi:

“Rıza gerçekten çok çalışıyor ve emek sarf ediyor. Bu kadar yıl zirvede kalmak her yiğidin harcı değil… Onunla gurur duyuyorum.”

Türkiye’ye, Ankara’ya ve ASKİ Spor’a madalya kazandırdığı için çok mutlu olduğunu dile getiren Avrupa 2’ncisi Ali Cengiz de “Ülkeme bir gümüş madalya kazandırmanın gururunu yaşıyorum hedefimiz 2024 Paris Olimpiyatları” dedi.