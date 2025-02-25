Büyük Kadınlar 35 kilometre yürüyüş kategorisinde Kader Güvenç̧ Türkiye şampiyonu olurken, Yıldız Erkekler 10 kilometre yürüyüş branşında Muhammed Emir Işık birincilik elde etti. Büyük Erkekler 35 kilometre yürüyüş kategorisinde ise Mehmet Özkan Yalçın Türkiye ikincisi oldu.

Milli takıma seçilen Atletizm Milli Sporcusu Kader Güvenç̧ ve Türkiye şampiyonluğu kazanan Muhammed Emir Işık, 12 Nisan’da Yunanistan’da düzenlenecek Balkan Şampiyonası’nda Türkiye’yi ve Adıyaman’ı temsil edecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürü̈ Fikret Keleş, sporcuların başarılarından duyduğu gururu şu sözlerle dile getirdi:

“Adıyamanlı genç̧ sporcularımız hem Türkiye’de hem de uluslararası arenada önemli şampiyonluklar kazanıyor. Milli sporcularımız, ilimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam ediyor. Atletizmde altın madalya kazanan sporcularımızı ve antrenörlerini tebrik ediyor, Yunanistan’da yapılacak Balkan Şampiyonası’nda başarılar diliyorum. İnşallah altın madalyalarla dönerek bizleri bir kez daha gururlandırırlar.”

Başarılı sporcular, Türkiye’yi Yunanistan’da en iyi şekilde temsil etmek için hazırlıklarını sürdürüyor.

Kaynak : PHA