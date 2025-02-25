Sohbet havasında geçen toplantıda, muhtarlar tek tek söz alarak köy ve mahallelerine ait ihtiyaç, talep ve sorunları dile getirdi.

Toplantıda; Adıyaman’ın dört bir tarafından inşa edilmekte olan kırsal konutlardan eğitime, sağlıktan tarıma, alt ve üst yapıdan, yol yapımı ve içme suyuna kadar toplumun sosyal alanda ihtiyaç duyduğu birçok konuda muhtarların talepleri dinlenilerek çözüm önerileri konuşuldu.

Toplantı sonunda değerlendirmede bulunan Vali Varol,”Köylerimizi daha yaşanılır hale getirmek için vatandaşımıza en yakın idari birimimiz olarak gördüğümüz muhtarlarımızla her zaman yapacağımız istişare ve doğru tespitlerle en ücra köşeye varıncaya kadar vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmanın gayretiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz.”dedi.

Kaynak : PHA