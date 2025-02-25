Adıyaman Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Dt. Abdullah Karakuş, Ağız ve Diş Sağlığı merkezimizin normal mesaisine devam edeceği gibi Ramazan ayı boyunca da vatandaşlar için gece polikliniği hizmeti sunacağını açıkladı.

Ramazan ayında oruç tutan vatandaşlara kolaylık sağlamak amacıyla gündüz poliklinik hizmetine ek olarak her gün 20:00-23:00 saatleri arasında Ağız ve Diş Polikliniği hizmeti verileceğinin aktaran Başhekim Dt.Abdullah Karakuş, Ramazan ayı dolayısıyla gündüz gelemeyen vatandaşlar için hafta içi her akşam poliklinik hizmetinin yapılacağını belirtti.

Adıyaman İl Sağlık Müdürü Prof.Dr. Mehmet Şirik de mesai kavramı gözetmeksizin sağlık alanında yapılan çalışmaları vatandaşların en iyi şekilde yararlanacağı şekilde hizmete sunmak için sağlık çalışanlarıyla birlikte fedakarca görev yaptıklarını ifade etti.

Kaynak : PHA