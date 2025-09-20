Şeriban ÖZÇKMAK – AK Parti Muğla İl Başkanı Haluk Laçin ve AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım’ın istifalarının ardından dün de AK Parti Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk ile AK Parti Niğde İl Başkanı Mustafa Özdemir görevlerinden ayrıldığını açıklamıştı. Art arda yaşanan istifaların ardından eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar'dan “mevzu derin” açıklaması geldi.

Şamil Tayyar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“AK Parti’de istifa eden il başkanı sayısı 5’e yükseldi. Bu sayı daha da artacak gibi gözüküyor. Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, seçime doğru teşkilatlara çekidüzen vermeye çalışıyor. Teşkilatlara bir neşter vurulması gerekiyordu, doğrusunu yapıyorlar. Umarım, ellerini korkak alıştırmaz, neşteri daha derine vururlar. Çünkü, mevzu derin.”

Kaynak : PHA