Maçı başından sonuna domine eden Şambayat Spor rakibini 8-0’lık skorla mağlup etti.

Adıyaman 1. Amatör Kümede mücadele eden Şambayat Spor, ligin 13. Haftasında deplasmanda Özsamsat Spor’a konuk oldu.

Maçın ilk düdüğü ile birlikte iki takımda karşılıklı ataklarla birbirlerini yoklasa da geçen dakikalar içerisinde Şambayat Spor oyunun kontrolünü eline aldı. İlk yarı bulduğu üç golle soyunma odasına oldukça rahat giden Şambayat Spor, ikinci yarıda sürprize izin vermedi. Maçın ikinci yarısı rakip takıma adeta gol olup yağan Şambayat spor rakip fileleri 8 kez havalandırdı ve sahadan 8-0’lık galibiyetle ayrıldı. Bu skorla üç puanı hanesine yazdıran Şambayat Spor önümüzdeki hafta ise Kahta İdman Yurdu ile karşılaşacak.

