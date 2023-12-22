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"Yalın Ateşin Kıvılcımları" ve "Düş Kırağım" isimli bir kitaplarının Genel Yayın Yönetmenliğini Ahmet Ateş, editörlüğünü ise Bırakın Kızlar Okusun Projesi Genel Koordinatörü ve Kültür ve Turizm Bakanlı Halk Şairi Safiye Samyeli yaptı.

Adıyaman İl Halk Kütüphanesinde bulunan Kommagene Kültür Merkezinde yapılan programa Adıyaman Vali Yardımcısı ve Samsat Kaymakamı Süleyman Bakan, Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Oruç, birçok il ve ilçe kurum amiri, siyasi parti temsilcileri, bazı dernek ve STK temsilcileri, köy ve mahalle muhtarları, şair ve yazarlar ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kitapların ilk imza ve tanıtım programını Ocak ayında İstanbul Cem Karaca Kültür Merkezinde, ikincini ise KKTC Adıyamanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği ev sahipliğinde, Gazimağusa’da gerçekleştiren Çelik, 6 Şubat depremi nedeni ile Adıyaman’da imza günü yapamamanın ezikliği içerisinde iken, Adıyamanlı hemşerileri ile buluşmanın heyecanını yaşadığını ifade etti.

Kitabın yayınlanma aşaması ve hemen sonrasında büyük emekleri olan, Adıyaman’da imza günü planlamasını bile birlikte yaptığı bazı arkadaşları ne yazık ki depremde kaybettiklerini belirten Çelik, bütün deprem şehitlerine tekrar Allah’tan rahmet dilediğini ifade etti.

Programda bir açıklama yapan Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürü Abuzer Gelse, toplumun gelişmişlik düzeyinin o toplumdaki şair, yazar ve sanatçılarının sayısı ve kalitesi ile ölçülebileceğini belirterek yazar şair Fahrettin Çelik’in de Adıyaman’ın önemli kalemlerinden biri olduğunu ifade etti.

Vali Yardımcısı Süleyman Bakan ise yaptığı konuşmasında, Fahrettin Çelik’in Adıyaman’da otuz yıllık bir gazetecilik deneyimi olduğuna vurgu yaparak, "Aynı zamanda Samsat Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü olan Fahrettin Çelik ile mesai arkadaşı olmaktan mutluluk duyuyorum. Kendisine bundan sonraki çalışmalarında da başarılar diliyorum" diye konuştu.



Kaynak : PHA