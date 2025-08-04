Toplantının gündeminde, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde sahipsiz hayvanların korunması, bakımı ve rehabilitasyonuna yönelik yürütülen ve planlanan çalışmalar ele alındı.

Çevre güvenliğinin sağlanması, sahipsiz hayvanların toplanması, rehabilitasyonu, barındırılması ve sahiplendirilmesi gibi konuların detaylı şekilde değerlendirildiği toplantıda; bugüne kadar yapılan çalışmaların yanı sıra alınacak yeni önlemler üzerinde duruldu.

Vali Dr. Osman Varol, İçişleri Bakanlığının koordinasyonunda tüm paydaşlarla iş birliği içerisinde çalışmalara devam edileceğini belirterek, sokakların daha güvenli hale getirilmesi ve sahipsiz hayvanların yaşam koşullarının iyileştirilmesi için kararlılık vurgusu yaptı.

Kaynak : PHA