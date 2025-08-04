Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, AFAD İl Müdürlüğü ve Emlak Konut yetkililerinin katılımıyla yapılan toplantıda; merkez ve köylerdeki kalıcı deprem konutlarının hak sahipliği durumu, teslim süreçleri, altyapı çalışmaları ve sahadaki güncel durum ele alındı.

Toplantıda ayrıca, farklı alanlardaki kamu hizmetlerinde yaşanan eksiklik ve aksaklıkların çözümüne yönelik öneriler istişare edildi. Bundan sonraki süreçte yapılması planlanan çalışmalar da detaylı şekilde değerlendirildi.

Yetkililer, vatandaş odaklı bir hizmet anlayışıyla çalışmaların kararlılıkla süreceğini belirtti.

Kaynak : PHA