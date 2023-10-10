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Hastane Eğitim Salonunda Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Gülsüm Yıldırım tarafından verilen eğitimde ilk etapta 20 personele atık ile ilgili ve temizlik konusundaki bulaşıcı risklerine karşı eğitim verildi.

Eğitimde Gülsüm, temizlik konularındaki dikkat edilmesi gereken konular aktarılarak, hazırlanan sunum ile temizlik görevlilerin bezden, kullanılan ilaçlardan ve bölgesel olarak temizliğin önemine dikkat edilmesi gerektiğini ve kullanılan malzemeleri anlattı.

Hasta ve çalışanların sağlığının öneme vurgu yapan Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Şirik, hizmet verdikleri hastaların sağlığı kadar, onlarla ilgilenen personellerin de sağlığının büyük önem taşıdığını söyledi.

Temizliğin personelleri için paha biçilmez bir değer olduğunu vurgulayan Şirik, “Tüm personellerimiz olduğu gibi temizlik personellerimiz de hastanemizin birer çıtası halinde görevini sürdürüyorlar. Bu kapsamda temizlik personellerimize yönelik hizmet içi eğitimlerimiz alanında uzman personellerimiz tarafından aralıksız devam ediyor. Personellerimize gelişen çağa, teknolojiye ve uygulamalara uygun olarak eğitimlerimiz sıklıkla devam edecektir. Tüm sağlık çalışanlarımıza, çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum emeği geçenleri canı gönülden kutluyorum." dedi.

Şirik, eğitimlerin belli aralıklarla personele verilmeye devam edeceği belirtildi.



Kaynak : PHA