Toplantı salonunda düzenlenen eğitime Doç. Dr. Selahattin Akar, Ayşe Narin, Ayşegül Akar, Nurgül Ünal tarafından verilen eğitimde Yenidoğan Canlandırma Programı (NRP) programında, doktor, hemşire, ebe, paramedik ve acil tıp teknisyenlerinden oluşan 22 kursiyer yer aldı. 3 gün süren teorik pratik eğitimlerin ardından düzenlenen program sonrasında katılanlara sertifikaları verildi.

Adıyaman Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Eğitim ve Araştırma Hastanesi işbirliği tarafından sağlık personellerine 3 gün süren ve eğitime katılan personellere dünyaya gözlerini açan Yeni Doğanlara ilk müdahaleyi gerçekleştiren doğum salonu, kadın doğum ameliyathanesi, kadın-doğum servisi, yenidoğan yoğun bakım ve çocuk servislerinde çalışan personellerine doğumda gelişebilecek yeni doğan ölümlerini ve oksijensizliğin yol açacağı doku bozukluklarının en aza indirme konusunda Yenidoğan Canlandırma Programı (NRP) teorik, pratik eğitim verildi.

Eğitimlere önem verdiklerini ve eğitimlerin aralıksız olarak devam ettiğini belirten Başhekim Doç. Dr. Mehmet Şirik,"Hastanemizdeki eğitimlerimiz aralıksız olarak devam ediyor. Yenilenen sağlık alanındaki gelişmelere paralel olarak personellerimizin eğitimlerine önem veriyoruz. Bu bağlamda eğitimlerimizle birlikte personellerimiz sürekli olarak kendini geliştirerek, bilgilerini tazelemiş olarak hastalarımıza hizmet etmektedir."dedi.



Kaynak : PHA