Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, olayın kamuoyunda büyük yankı uyandırdığı belirtilerek, "Bu tür acil başvurularda standartlara uygun gerekli stent hastaya takılır ve herhangi bir ücret talep edilemez. Hiçbir vatandaşımızın sağlığı pazarlık konusu yapılamaz." ifadelerine yer verildi.

Denetim Süreci Başlatıldı

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin ilgili hastanede olağanüstü denetim sürecini başlattığı ve hastaneye yönelik idari yaptırımların uygulanacağı bildirildi. Bakanlık açıklamasında, "Mevzuatımız çerçevesinde sağlık hizmetlerinde hasta hakları esastır. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğümüz gerekli idari yaptırımı uygulayacaktır." denildi.

Kamuoyunda Büyük Tepki Çekti

Söz konusu hastanede yaşandığı iddia edilen olay, kamuoyunda büyük tepkiye neden oldu. Acil müdahale gerektiren bir durumda hastayla ücret pazarlığı yapıldığı iddiası üzerine vatandaşlar, sağlık hizmetlerinde etik kuralların ihlal edilmemesi gerektiğini vurgulayan tepkiler gösterdi.

Bakanlığın bu tür durumlara karşı sert önlemler alacağı ve hastane yönetimlerinin hasta haklarına uygun hareket etmesi için denetimlerin sıkılaştırılacağı kaydedildi.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün soruşturma sürecinin ardından alınacak idari yaptırımları kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

Kaynak : PHA